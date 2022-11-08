الكويت.. السجن 4 سنوات لممرضة مصرية زورت شهادات تطعيم كورونا

أيدت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن ممرضة من الجنسية المصرية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ووفق حسابات إخبارية محلية، فإن محاكمة الممرضة جاءت على خلفية اتهامها بتزوير شهادات تطعيم كورونا مقابل 100 دينار (323 دولارًا).

وألقي القبض على الممرضة إلى جانب ممرض آخر من ذات الجنسية وممرض هندي الجنسية في تموز/ يوليو من العام الماضي، بعد كشف تزويرهم لشهادات التطعيم.

وأقر المتهمون الثلاثة آنذاك بقيامهم بالتزوير مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 250 و300 دينار، فيما أكدوا أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتزوير شهادات لهم كانوا 4 فقط.

وكانت معلومات قد وردت عن المتهمين الثلاثة بقيامهم باستغلال خوف بعض الأشخاص من التطعيم، والقيام بتسجيلهم في منصة "صحة" بطريقة غير قانونية، ثم إرسال رسائل لهم على أنهم أخذوا التطعيمات كاملة.

وبعد تحريات ثبت قيام الثلاثة، بإدارة شبكة التزوير، ويعملون جميعا في مستشفى الجهراء.