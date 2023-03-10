قاضٍ أمريكي يثير الجدل: الأجنة البشرية المجمدة "ممتلكات"

اعتبر قاضٍ أمريكي الأجنة البشرية المجمدة "ممتلكات" من الناحية القانونية، مستندًا في قراره جزئيًا إلى قانون القرن التاسع عشر الذي كان يحكم معاملة العبيد في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس، إلى أن الرأي الأولي لقاضي محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، ريتشارد غاردينر، الذي تم إصداره في نزاع طويل الأمد بين زوجين مطلقين، يتعرض لانتقادات من البعض بسبب الخوض بشكل خاطئ وغير ضروري في وقت بتاريخ فرجينيا كان يسمح فيه قانونًا بامتلاك البشر.

وقالت المحامية والباحثة في معهد كينيدي للأخلاقيات بجامعة جورج تاون، سوزان كروكين: "إنه أمر مثير للاشمئزاز ومرفوض من الناحية الأخلاقية".

وبدوره، رأى سولومون آشبي، رئيس نقابة المحامين في المقاطعة، وهي منظمة مهنية تتكون أساسًا من محامين أمريكيين من أصل أفريقي، أن حكم غاردينر يعتبر مقلقًا، وقال: "أود أن أرى أن المحكمة والمحامين سيبحثون عن قانون أكثر حداثة".