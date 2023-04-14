الكويت.. انطلاق حملة رسمية وشعبية للبحث عن مبارك علي الرشيدي
وجه الشيخ طلال الخالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت، وزارة الداخلية لقيادة حملة مكثفة للبحث عن المفقود مبارك علي الرشيدي.
ومن المقرر أن تنطلق الحملة بقيادة الداخلية بكافة أجهزتها الميدانية في الأمن الجنائي والعام والمرور والنجدة، إضافة إلى الطيران العامودي.
وتزامنًا مع توجيهات الشيخ الخالد، انطلقت حملة شعبية في محاولة للوصول لأي معلومات قد تدلل على مكان الرشيدي، الذي عرف إعلاميًا بـ"مفقود كبد"، بعد اختفائه في ظروف غامضة قبل نحو شهر ونصف الشهر.
وشارك العشرات من الكويتيين في الحملة، مع تصاعد الزخم الشعبي تجاه قضيته، في ظل عدم وجود أي أخبار عنه منذ اختفائه.
وتولى الشاعر محمد الدقلة إطلاق الحملة الشعبية، كما أعلن عن مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، لأي فرد أو مجموعة تتمكن من الوصول إلى مبارك علي الرشيدي سواء كان حيًا أو ميتًا.
وتأتي هذه الحملة بعد عدة محاولات من عائلة الرشيدي وفرق تطوعية للوصول إلى مكانه.
وسبق أن كشف شقيقه في معلومات عن يوم اختفائه، أن زوجة شقيقه المفقود تواصلت معه في العاشرة ليلًا من يوم اختفائه، وكان آنذاك بصحبة صديقه "المشتبه به"، وكان يبدو طبيعيًا، مبينًا أن التواصل معه انقطع بعد ذلك، وأنهم حاولوا التواصل معه أكثر من مرة ولم يتلقوا ردًا.
وشكّك شقيق مبارك الرشيدي بأقوال المشتبه به وتضاربها، مبينًا أنه أخبرهم أن مبارك مفقود، وذلك بعد مضي وقت طويل على اختفائه، وادعى أن السيارة مسروقة، لكن تبين أنها عند جاخور لا يعرفون صاحبه وتقف إلى جانبها سيارة المشتبه به.
وتابع أن المشتبه به زعم أنه رآه لآخر مرة في منتصف الليل في المخيم ذاته، الذي كان فيه، إلا أنه قام في اليوم التالي بغسل سيارته بمواد كيميائية بعد أن ادعى أنها مسروقة، وأنهم عثروا عليها في مخيمه الخاص.
ونفى أن يكون لمبارك أي أعداء، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 34 عامًا، ولديه 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبلغ عامًا ونصف العام، وأنهم اضطروا لإبلاغ أبنائه أن "مبارك مسافر".