الكويت.. انطلاق حملة رسمية وشعبية للبحث عن مبارك علي الرشيدي

وتزامنًا مع توجيهات الشيخ الخالد، انطلقت حملة شعبية في محاولة للوصول لأي معلومات قد تدلل على مكان الرشيدي، الذي عرف إعلاميًا بـ"مفقود كبد"، بعد اختفائه في ظروف غامضة قبل نحو شهر ونصف الشهر.

وشارك العشرات من الكويتيين في الحملة، مع تصاعد الزخم الشعبي تجاه قضيته، في ظل عدم وجود أي أخبار عنه منذ اختفائه.

وتولى الشاعر محمد الدقلة إطلاق الحملة الشعبية، كما أعلن عن مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، لأي فرد أو مجموعة تتمكن من الوصول إلى مبارك علي الرشيدي سواء كان حيًا أو ميتًا.