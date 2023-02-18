رغم تنازل والدها.. الإعدام لقاتلة والدتها في بورسعيد

وجاء الحكم بالإعدام رغم تنازل والد المتهمة عن الحق المدني في محاولة منه لإنقاذ ابنته من حبل المشنقة خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أنه اكتفى بضياع زوجته ولا يريد خسارة ابنته هي الأخرى.

وكانت الجريمة قد أثارت غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول منشورات للسيدة المقتولة تتضمن صورا مع ابنتها المتهمة وهي تعبر عن حبها الشديد لها.

وأشارت النيابة المصرية في بيان، إلى أنه تبين من خلال التحقيقات أن "المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتل الأم؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة".

وأضاف البيان أنهما "قتلاها بواسطة عصا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجية مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها".

وتبين أن المتهمين "خطّطا لجريمتهما وتحينا يوما لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمة فيه صديقها المتهم من دخول البيت خِلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة".