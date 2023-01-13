محكمة بريطانية تفرج عن مدان باعتداء جسدي لأن "السجون ممتلئة"

قررت محكمة "ميدواي" الجزئية في مدينة تشاتام البريطانية، وقف تنفيذ سجن سائق شاحنة، ثبتت إدانته بارتكاب جريمة اعتداء جسدي بحق سائق آخر، خلال نزاع اندلع بينهما في طريق عام، عازية سبب ذلك إلى أن "السجون ممتلئة بالسجناء".

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدر القاضي ستيفن ليك حكمًا بسجن سائق الشاحنة فابيان جريكو لمدة 18 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وأمر القاضي أن يؤدي جريكو 29 عامًا، عملًا غير مدفوع الأجر لمدة 200 ساعة، وكذلك الخضوع لثماني جلسات إعادة تأهيل.