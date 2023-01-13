محكمة بريطانية تفرج عن مدان باعتداء جسدي لأن "السجون ممتلئة"
قررت محكمة "ميدواي" الجزئية في مدينة تشاتام البريطانية، وقف تنفيذ سجن سائق شاحنة، ثبتت إدانته بارتكاب جريمة اعتداء جسدي بحق سائق آخر، خلال نزاع اندلع بينهما في طريق عام، عازية سبب ذلك إلى أن "السجون ممتلئة بالسجناء".
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدر القاضي ستيفن ليك حكمًا بسجن سائق الشاحنة فابيان جريكو لمدة 18 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وأمر القاضي أن يؤدي جريكو 29 عامًا، عملًا غير مدفوع الأجر لمدة 200 ساعة، وكذلك الخضوع لثماني جلسات إعادة تأهيل.
كما حكم عليه بدفع تعويض مالي للمعتدى عليه، بقيمة 1500 جنيه إسترليني، نحو (1830 دولار أمريكي)، ومبلغ إضافي قدره 128 جنيه إسترليني، نحو (156 دولار أمريكي)، إضافة إلى دفع تكاليف قضائية للمحكمة قدرها 85 جنيها إسترلينيا، نحو (104 دولارات أمريكية).
وحسب الصحيفة، فإن القاضي ستيفن ليك أوضح عند نطقه بالحكم، أن عملية الحماية للتعامل مع اكتظاظ السجون البريطانية، طلبت من المحاكم تجنب سجن المدانين بجرائم غير خطيرة بسبب اكتظاظ السجون، الذي تسبب باحتجاز السجناء في أقسام الشرطة.
كما ذكر القاضي أثناء النطق بالحكم، أن النزاعات على الطرق يعاقب عليها القانون بصرامة، لكنه قرر وقف تنفيذ سجن جريكو، لأنه اعترف بجريمته ولا توجد لديه إدانات سابقة.
وكانت جلسات الاستماع بالقضية قد أظهرت أن المتهم غريكو يشعر بالندم لارتكابه جريمة الاعتداء الجسدي، وقد تلقى إنذارا كتابيا بشأنه من قبل شركته التي يعمل لديها منذ 6 سنوات.
وفي تفاصيل حادث الاعتداء الذي وقع في مايو الماضي، استمعت المحكمة، أن جريكو كان يقود شاحنته على تقاطع طرق في بلدة دارينث في مدينة دارتفورد البريطانية، حيث كاد يتورط في حادث تصادم مع سائق شاحنة أخرى يدعى ويليام هارينجتون.
وبعد ذلك، تتبع هارينجتون، جريكو، ونزل لمواجهته في ساحة عامة، ووجه له الشتائم، ما أدى إلى إقدام جريكو على لكم هارينجتون فأسقطه على الأرض، حيث استمر المتهم بلكمه وركله في مناطق متفرقة من جسده، إلى أن فض النزاع بينهما مجموعة من الأشخاص.
وتم القبض على جريكو بعد ثبوت إدانته بالاعتداء، الذي وثقته كاميرات المراقبة في مكان الحادثة.
وكشفت جلسات الاستماع بالقضية، أن هارينجتون خضع بعد الاعتداء عليه للفحوص في المستشفى، والتي أظهرت إصابته بخدوش في مناطق الرأس والوجه والبطن.