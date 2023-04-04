تغريم "تسلا" بـ3.2 مليون دولار في قضية "تمييز عنصري"

ويأتي الحكم بعد أسبوع من إعادة المحاكمة في الدعوى القضائية التي أقامها أوين دياز عام 2017، بعد أن منحته هيئة محلفين أخرى مبلغ 137 مليون دولار في 2021.

واتفق قاض مع هيئة المحلفين هذه على أن "تسلا" مسؤولة عن التمييز الذي تعرض له دياز لكنه قال إن مبلغ التعويض مبالغ فيه.

وأمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن التعويص عن الأضرار التي تعرض لها دياز بعد أن رفض مبلغ 15 مليون دولار المخفض بالفعل.

وكان دياز اتهم "تسلا" بتقاعسها عن اتخاذ التصرف المناسب ردا على شكاويه المتكررة لمديرين في مصنع "فريمونت" بكاليفورنيا من أن موظفين به اعتادوا في كثير من الأحيان على استخدام الإهانات العنصرية ضده، ورسم علامات ورسوم كاريكاتورية تنطوي على عنصرية على الجدران ومناطق العمل بالمصنع.

ومنحت هيئة المحلفين أمس الإثنين دياز، الذي عمل مشغلا للمصاعد، 175 ألف دولار تعويضا عن الأضرار النفسية التي تعرض لها بسبب التمييز، و3 ملايين دولار تعويضات تأديبية تهدف إلى المعاقبة عن هذا السلوك غير القانوني وردعه في المستقبل.