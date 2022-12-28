مصر.. السجن مع وقف التنفيذ لـ19 محامياً بتهمة "إهانة القضاء"

قضت محكمة الجنايات المصرية، الأربعاء، بسجن 19 محاميا مدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وبراءة واحد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء".

ووجه علاء حسن نقيب المحامين في محافظة المنيا الشكر للقضاء المصري، مثمناً الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة، مؤكداً أن العلاقة بين القضاء والمحامين ستظل قوية ومتينة، وأن القضاء والمحامين يهدفان إلى إرساء مبادئ العدالة وتنفيذ القانون، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود علاقة قوية وسليمة بين الطرفين.

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، في الجلسة السابقة التي كانت منعقدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعلى إثرها تم تحديد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية، الأربعاء.