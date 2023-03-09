قرار قضائي أمريكي بعدم أحقية تركيا باستعادة تمثال عمره 6 آلاف عام

وأضافت الدائرة أن "تركيا تأخرت في المطالبة بحقوقها بانتظارها لمقاضاة دار كريستيز وشتاينهاردت، مالك التمثال، حتى أبريل/نيسان 2017 عندما عرضت دار المزادات التمثال للبيع".

وكتبت قاضية الدائرة الثانية روزماري بولر بالنيابة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة: "لم تتخذ تركيا أي إجراء على الرغم من إشارة وزارتها للثقافة إلى وجود التمثال في مدينة نيويورك".

وأشارت بولر إلى أن "عدم تقديم تركيا أي مطالبة أو حتى طلب إجراء تحقيق حتى 2017 كان أمراً غير معقول".

ولم يرد محامو تركيا وكريستيز وشتاينهاردت حتى الآن على طلبات "رويترز" للتعليق.

ودفع شتاينهاردت وزوجته 1.5 مليون دولار مقابل التمثال، الذي يبلغ طوله نحو تسع بوصات (22.9 سم)، في عام 1993. وبلغ سعر التمثال 14.5 مليون دولار في مزاد أجرته كريستيز، لكن المشتري انسحب دون إتمام الصفقة.