إيطاليا.. القبض على عصابة لصوص في الستينات والسبعينات من العمر

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على عصابة مكونة من 6 لصوص في الستينات والسبعينات من العمر معروفين في عالم الجريمة في روما بإصرارهم على تنفيذ سلسلة من عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد في المدينة.

ويتزعم العصابة اثنان هما "إيتالو دي ويت" البالغ من العمر 70 عامًا، والملقب بـ "الألماني"، والذي ذاع صيته في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بعد عملية سطو معقدة على أحد البنوك، والآخر يبلغ من العمر 75 عامًا يؤدي دور المراقب.

ويُزعم أن شريكًا يبلغ من العمر 68 عامًا هو الشخص الرئيس المسؤول عن تنفيذ عمليات السطو، بينما تم تكليف شخص يبلغ من العمر 66 عامًا بالحصول على نسخ طبق الأصل من مفاتيح الأبواب الخلفية لمكاتب البريد المستهدفة.

وفي بعض المواقع، كان اثنان من عمال البناء في أوائل الخمسينات من العمر يحفرون ثقوبًا في الجدران، وكانا يعملان طوال الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع لتسهيل وصول اللصوص.