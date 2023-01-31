سوريا.. أم عذبت ابنها حتى الموت

أقدمت امرأة من منطقة النبك في ريف دمشق، في سوريا، على تعذيب نجلها بطريقة مروعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان بلاغ وصل إلى الجهات الأمنية من قبل أحد المواطنين أفاد فيه بحدوث جريمة قتل بحق فتى، يبلغ من العمر 15 عاما.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية عبر حسابها في "فيسبوك"، فإن رجال الأمن انتقلوا إلى حيث موقع البلاغ، حيث عثروا على الفتى جثة مكبلة ورأسه ملطخا بالدماء.