حكم نهائي في قضية هبة قطب وأزمة "إهانة الرجل والقيم"

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة الدكتورة هبة قطب استشارية الصحة الجنسية، من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، والتنمر وإهانة الرجل المصري، بعدما استخدمت عبارات غير لائقة خلال مقابلة تلفزيونية.

وخلال المحاكمة، دفع محامي هبة قطب أمام المحكمة بأن القصد الجنائي قد انتفى في تلك الواقعة، ولا سيما أن المتهمة لم تذكر أي عبارات تخدش الحياء أو تخدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية.

وأوضح الدفاع أن "قصد المتهمة من تلك العبارات ما هو إلا معالجة إعلامية لحوار إعلامي، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي لدى المتهمة وتنتفي الواقعة".