حكم نهائي في قضية هبة قطب وأزمة "إهانة الرجل والقيم"
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة الدكتورة هبة قطب استشارية الصحة الجنسية، من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، والتنمر وإهانة الرجل المصري، بعدما استخدمت عبارات غير لائقة خلال مقابلة تلفزيونية.
وخلال المحاكمة، دفع محامي هبة قطب أمام المحكمة بأن القصد الجنائي قد انتفى في تلك الواقعة، ولا سيما أن المتهمة لم تذكر أي عبارات تخدش الحياء أو تخدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية.
وأوضح الدفاع أن "قصد المتهمة من تلك العبارات ما هو إلا معالجة إعلامية لحوار إعلامي، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي لدى المتهمة وتنتفي الواقعة".
وتأتي الاتهامات التي واجهتها قطب قبل براءتها من المحكمة، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني قالت فيها، إن "المجتمع مُنحرف ينتشر به الفسق والرذيلة، وإن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونًا على زوجته فإنها ستتغير عليه، وأن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".
وأضافت أن "الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو يكون بيموت، ولما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدًا".
ودفع ذلك الحديث من جانب هبة قطب، البعض، للتعبير عن غضبهم من تلك التصريحات، واصفين إياها بالمهينة للرجل المصري وضد القيم، ما جعل أحد المحامين يرفع دعوى قضائية انتهت بحكم البراءة المتقدم.