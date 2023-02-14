السلطات السودانية تفرج عن الأب المتهم بقتل أسرته رميا بالرصاص
أفرجت السلطات السودانية، الاثنين، عن حاتم عباس مضوي رب الأسرة التي قتلت رميا بالرصاص في شقة بالخرطوم نوفمبر الماضي.
ووسط حالة من الجدل بسبب إطلاق سراحه، قالت الشرطة السودانية، إن الافراج عن رب الأسرة المتهم بقتل أسرته، أفرج عنه بالضمان عقب تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص، عملا بالمادة 130 "القتل العمد" حسب القانون الجنائي السوداني.
وأفادت الشرطة في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز"، "توضح شرطة ولاية الخرطوم بأن المذكور تم الإفراج عنه بعد أن قدم أولياء الدم إشهاداً شرعياً و تنازلوا عن الحق الخاص و طالبوا بإطلاق سراحه بالضمانة العادية فصادقت النيابة العامة على ذلك وفقا لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية".
وأشارت إلى أن يومية التحري والبينات الظرفية متماسكة في مواجهة المتهم.
وقالت:" بعدإكمال المستندات المطلوبة سيتم تحويل البلاغ للمحكمة المختصة".
وأكدت أنه لم يصدر أمر بشطب الاتهام بل تم الإفراج بالضمانة وهو مشروط بموافقة أولياء الدم في بلاغات القتل.
وكان نجل المتهم حاتم عباس وهو الابن الناجي من الحادثة لسفره خارج البلاد لحظة الحادثة، أعلن إطلاق سراح والده بعد تحقيقات استمرت لأشهر بالضمانة الشخصية.
وقال المقداد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " الحمد لله رب العالمين أولا واخرا.. جاء الحق وزهق الباطل.. بحمد الله خرج ابي حرا طليقا كما يستحق وجزى الله كل من وقف معنا بالنفس والدعاء".
ووقعت الحادثة الماسآوية في أواخر نوفمبرl تشرين الثاني الماضي بحي بري شرق الخرطوم، أسفرت عن مقتل الأم واثنين من أبنائها وخادمة رميا بالرصاص.
وأشعل إطلاق سراح رب الأسرة، الجدل من جديد على وسائل التواصل الاجتماعي حول من قتل الأسرة؟، مشيرين إلى فشل السلطات في تقديم متهم في الحادثة، وانتقد آخرون حالة الفرح بين الابن ووالده عقب إفراج السلطات عن الأخير.
وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الضحايا قتلوا بسلاح الأب "مسدس عيار 7/65 ملم"، وأن الشرطة الجنائية لم تجد أي بصمات من خارج الأسرة، أو أي كسور أو خلع أو نهب أو سرقة من الشقة مكان الحادثة.
وأكد التقرير الطبي، أن الضحايا قتلوا بطلق ناري على الرأس.
ورفضت السلطات إطلاق سراح رب الأسرة طيلة الفترة الماضية، وحجزته على ذمة التحقيقات، حسب ابنه الذي يؤكد براءة والده في الحادثة المروعة.
وعلق ناشطون على صورة المقداد برفقة والده عقب إطلاق سراحه باستهجان، وقالت إشراقة الشريف تعليقا على فرحة الابن بإطلاق سراح والده "فرحان بي ابوك وما زعلان على امك واخوانك،، طيب مين القاتل". وأضافت فوزية عثمان "الضحكة غريبة ومستفزة". وتابعت رؤى محمد "بس مين اللي قتل؟.
واشتهر حاتم عباس مضوي، عقب حادثة مقتل عائلته نوفمبر الماضي، وهو خريج في كلية البيطرة من جامعة الخرطوم، ويشغل منصبا رفيعا في شركة تأمين معروفة، متزوج من زميلته في الجامعة التي راحت ضحية الحادثة.