السلطات السودانية تفرج عن الأب المتهم بقتل أسرته رميا بالرصاص

أفرجت السلطات السودانية، الاثنين، عن حاتم عباس مضوي رب الأسرة التي قتلت رميا بالرصاص في شقة بالخرطوم نوفمبر الماضي.

ووسط حالة من الجدل بسبب إطلاق سراحه، قالت الشرطة السودانية، إن الافراج عن رب الأسرة المتهم بقتل أسرته، أفرج عنه بالضمان عقب تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص، عملا بالمادة 130 "القتل العمد" حسب القانون الجنائي السوداني.

وأفادت الشرطة في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز"، "توضح شرطة ولاية الخرطوم بأن المذكور تم الإفراج عنه بعد أن قدم أولياء الدم إشهاداً شرعياً و تنازلوا عن الحق الخاص و طالبوا بإطلاق سراحه بالضمانة العادية فصادقت النيابة العامة على ذلك وفقا لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية".