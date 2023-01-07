سفير الكويت في القاهرة يعلق على توقيف طلبة كويتيين بمصر
قال سفير الكويت في مصر، غانم الغانم، اليوم السبت، إن السفارة تتابع التحقيقات في قضية الطلبة الكويتيين الذين ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة في مصر.
وأشار، وفق وسائل إعلام محلية، إلى أنه سيتم إطلاق سراح الطلبة بعد انتهاء التحقيقات.
وذكرت مصادر مصرية أن مقاطع فيديو تم تداولها باعتبارها تظهر تعرض طلاب كويتيين للضرب في مصر تتعلق بفض مشاجرة وقعت بين الطلاب الكويتيين أنفسهم.
وأفادت المصادر أن "أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد المجمعات في الإسكندرية عن مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان".
وبحسب المصادر، "تحرك رجال الأمن للفصل بينهم، لكن استمرار الاشتباك، اضطر الأمن لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
وقال سفير الكويت في مصر ومندوب الكويت لدى الجامعة العربية السفير غانم الغانم إن السفارة باشرت متابعة القضية فور تلقيها علماً بها، مشيراً إلى حضور مسؤول من الملحقية الثقافية في السفارة الكويتية والمكتب الثقافي في الإسكندرية ومحامي السفارة التحقيقات مع الطلاب، حيث سيتم إخلاء سبيلهم بعد انتهائها.