السودان.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمَين بقتل مغنية الراب رنا بدر الدين
بدأت المحكمة العامة في السودان أولى جلساتها في محاكمة المتهمَين بقتل مغنية الراب رنا بدر الدين داخل إحدى الشقق المستأجرة، وفق صحيفة "أخبار السودان".
وكان المتهم الرئيس، وهو نجل صاحب الشقة التي وقعت فيها الجريمة، قد أقر بقتله رنا بدر الدين بعصا على رأسها ووجهها، بدعوى إساءة المجني عليها له بألفاظ نابية.
واعترف المتهم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أمام القاضي بأنه كان تحت تأثير مادة الكريستال أثناء ارتكابه الجريمة.
تفاصيل الجريمة
بدأت وقائع الجريمة في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث نشب شجار بين مغنية الراب رنا بدر الدين والمتهم الرئيسي، بدعوى تلفظ "بدر الدين" على المتهم بألفاظ نابية، الأمر الذي أسفر عن ضربه لها بقطعة خشب على وجهها ورأسها حتى فارقت الحياة.
وقال المتهم في التحقيقات إنه عقب ارتكابه الجريمة، قام بتشغيل التكييف وإغلاق الشقة، وطلب المساعدة من صديقه (المتهم الثاني)، وهو طالب يعمل سائقا للـ"تيك توك"، للتخلص من الجثة.
وفي ما بعد قدم صاحب العقار ووالد المتهم الرئيسي، الذي يضم الشقة التي وقعت فيها الجريمة، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة.
وعلى إثره، توجه رجال الأمن إلى الموقع، ليعثروا على جثة رنا بدر الدين خلف باب الشقة، وقد نزفت دماء كثيرة، فيما كان وجهها مشوها من الضرب، والجثة منفوخة وفي بداية التحلل.
وأفاد والد المتهم في التحقيقات بأن نجله (المتهم) هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة من الشقة المعنية، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه.
الضبط والتحقيق
وألقت الشرطة القبض على نجل صاحب العقار، وذلك بعد أن ذكر والده أن العقار يخصه، وأن ابنه هو من أبلغه بانبعاث الرائحة.
وأضاف أن نجله كان قد قام بتأجير الشقة لفتاتين قبل أيام من الجريمة، إحداهما غادرت الشقة وبقيت رنا بدر الدين.
وتبين بعد القبض على المتهم أنه يبلغ من العمر 26 عاما، ويمتهن الأعمال الحرة، لافتا إلى أنه ارتكب جريمته في 17 ديسمبر من العام الماضي، بعد مشادة كلامية بينه وبين "بدر الدين".
تعاطي مخدرات
وأثارت معلومات متداولة عن أقوال والدة مغنية الراب رنا بدر الدين، جدلا واسعا، بعد أن قيل إنها ذكرت في تحقيقات الشرطة أن "ابنتها رنا كانت تتعاطى المخدرات وأدخلت المصحة ومن ثم غادرت إلى مصر للعلاج وتحسنت حالتها وعادت للسودان، لكنها انتكست مرة أخرى".
وبحسب ما أدلت به الأم، التي تعمل محامية، فإنه في يوم الواقعة أبلغتها رنا، البالغة من العمر 35 عاما، أنها بصدد زيارة صديقتها المريضة التي كانت ستجري عملية في العين، حيث خرجت من المنزل قبل 10 أيام من الجريمة، ولم تأخذ معها سوى بعض الملابس.
ونفى شقيق الضحية ما تم تداوله بشأن أقوال والدته للشرطة، مشددا على أن والدته لم تصرح بأي شيء للشرطة، وأن المتداول عما نسب إليها مجرد شائعات.