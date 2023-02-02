السودان.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمَين بقتل مغنية الراب رنا بدر الدين

بدأت المحكمة العامة في السودان أولى جلساتها في محاكمة المتهمَين بقتل مغنية الراب رنا بدر الدين داخل إحدى الشقق المستأجرة، وفق صحيفة "أخبار السودان".

وكان المتهم الرئيس، وهو نجل صاحب الشقة التي وقعت فيها الجريمة، قد أقر بقتله رنا بدر الدين بعصا على رأسها ووجهها، بدعوى إساءة المجني عليها له بألفاظ نابية.

واعترف المتهم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أمام القاضي بأنه كان تحت تأثير مادة الكريستال أثناء ارتكابه الجريمة.

تفاصيل الجريمة

بدأت وقائع الجريمة في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث نشب شجار بين مغنية الراب رنا بدر الدين والمتهم الرئيسي، بدعوى تلفظ "بدر الدين" على المتهم بألفاظ نابية، الأمر الذي أسفر عن ضربه لها بقطعة خشب على وجهها ورأسها حتى فارقت الحياة.

وقال المتهم في التحقيقات إنه عقب ارتكابه الجريمة، قام بتشغيل التكييف وإغلاق الشقة، وطلب المساعدة من صديقه (المتهم الثاني)، وهو طالب يعمل سائقا للـ"تيك توك"، للتخلص من الجثة.