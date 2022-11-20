الحكم بإعدام شاب قتل شقيقته نحرا في تيماء الكويتية

ووقعت الجريمة في أيلول/ سبتمبر العام 2021، حيث أقدم الجاني وهو من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمعروفين بـ "البدون"، على قتل شقيقته بسكين قبل أن يتم القبض عليه من قبل رجال الأمن الذين كانوا متواجدين خارج المنزل لحظة وقوع الجريمة.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" المحلية آنذاك، "أن المجني عليها أبلغت عمليات الداخلية قبيل قتلها أنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها، ما دفع الجاني لنحرها بسكين قبل وصول النجدة لإنقاذها".

وذكرت هذه المصادر "أن القاتل حاول طعن رجال نجدة الجهراء بأداة الجريمة نفسها محاولاً الهرب، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع إصابات".