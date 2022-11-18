باكستان تسن قانونا يسمح بـ"إخصاء المغتصبين"

قال مسؤول حكومي إن باكستان أدخلت الإخصاء الكيميائي كعقوبة محتملة للمغتصبين المتسلسلين، وذلك بموجب قانون يدعو أيضًا إلى محاكمات أسرع لمرتكبي الجرائم الجنسية المشتبه بهم.

وقال المسؤول الحكومي وقار حسين يوم أمس الخميس، إن البرلمان أقر القانون يوم الأربعاء ودخل حيز التنفيذ على الفور.

ويُمارس الإخصاء الكيميائي الذي يتم عن طريق استخدام الأدوية، في بولندا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وبعض الولايات الأمريكية.

وكان قد قال رئيس الوزراء عمران خان العام الماضي، إنه يريد تطبيق العقوبة وسط احتجاج وطني على تزايد الجرائم، والتي أثارتها قضية أم لطفلين كانت تقود سيارتها على طريق سريع رئيسي تم جرها من سيارتها واغتصابها من قبل رجلين تحت تهديد السلاح.

يذكر أنه أقل من 3% من المغتصبين أدينوا في محاكم في باكستان، وفقًا لمنظمة الحرب ضد الاغتصاب غير الربحية.

كما دعت منظمة العفو الدولية بدورها إلى إجراء تحقيقات في أسباب الاعتداءات الجنسية بدلاً من اختيار عقوبات أشد.