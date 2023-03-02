مصر.. السجن 13 عامًا لمعيدة جامعية عذبت ابنها لإجباره على التسول

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن المشدد 13 عامًا لمعيدة جامعية؛ لإدانتها بتعذيب ابنها وإجباره على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل.

وأدانت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية المتهمة إسراء السيد عبده محمد، 29 عامًا، التي تعمل معيدة جامعية، بإحداث إصابات بجسد طفلها المجني عليه "محمد أ. س" 9 سنوات، بالاعتداء عليه بخرطوم ومياه مغلية، ما تسبب بفقد مساحة كبيرة من فروة الرأس.

إضافة إلى احتجاز الطفل، ما عرض حياته للخطر كونها إحدى أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد.