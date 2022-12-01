مصر.. عزل نائب رئيس مجلس الدولة والسجن لبطل "الرشوة الكبرى"

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه إثر حكم تأديبي صادر ضد الأخير.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا برفض طعن المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين اللبان، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في تهمة تحقيق كسب غير مشروع، ليصبح الحكم نهائيًا، في قضية "الرشوة الكبرى".

وسبق أن قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة جمال الدين اللبان بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا (نحو 7 ملايين دولار أمريكي).