دبي.. أب يبيع عذرية ابنته مقابل 16 ألف درهم

شهدت محاكم مدينة دبي الإماراتية حادثة غريبة على المجتمع المحلي، بطلها رجل آسيوي وزوجته في حادثة تبدو في الوهلة الأولى من محض الخيال، لكنها في النهاية قصة واقعية.

وقفت الابنة البالغة من العمر 16 عاماً، أمام المحكمة في دبي، وقالت: "كنت لا أزال عذراء، ولكن والدي باع جسدي لرجل غريب مقابل 16 ألف درهم، توسلت أمامه حتى آخر لحظة، لكنه طلب مني عدم إغضاب ذلك الرجل"، وكانت والدتها الآسيوية الجنسية، البالغة من العمر 35 عاماً، تقف على بعد متر منها، بينما وقف والدها البالغ من العمر 38 عاماً، على بعد خمسة أمتار منها في قفص الاتهام.

ثم غطت ابنته وجهها بكلتا يديها، ثم مسحت دموعها، وقالت: "حاولت عدة مرات إقناع والدي بأنني لا أريد أن أصبح عاهرة، ولكنه كان مصمماً، وتوقف عن الكلام معي لفترة من الوقت، وقال إنني لو وافقت على تقديم خدمات حميمية للغرباء فإننا سوف نصبح أغنياء بسرعة"، وتقول الشابة باكية: "باع أبي عذريتي لأنه أراد أن أساعد عائلتنا وأخرجهم من الفقر، أجبرني هو ووالدتي على العمل في الدعارة، وقد أجبرت على الخضوع لأن والدي غضب عندما رفضت".

واتهمت النيابة العامة الوالدين بالاتجار بالبشر من خلال استغلال أبوتهما وإجبار ابنتهما على البغاء، كما اتهمت الأم أيضاً بالبغاء.

حيث أخذها والدها والرجلان المتهمان إلى غرفة في فندق، طلب منها الرجل خلع ملابسها، ولكنها، حسب قولها، كانت عصبية وبكت وتوسلت إليه ألا يفعل ذلك، ولكنه هددها باستعادة مبلغ 16 ألف درهم، تستدرك قائلة "بكيت ورجوته حتى لا يأخذ المال، ونزعت جزءاً من ملابسي، عندما أصر طلبت منه أن يسمح لي بالاتصال بوالدي، عندما تحدثت إلى والدي، طلب مني ألا أغضبه".