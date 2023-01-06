رفضت العمل "خادمة" فقتلها.. مصري ينهي حياة شقيقته طعنا

وفي التفاصيل وفقًا لموقع القاهرة 24 المحلي، فإن التحريات كشفت أن سبب الخلاف بين المجني عليها وشقيقها، هو رغبة الشاب بأن تعمل شقيقته خادمة بإحدى الشقق المحيطة بمحل سكنها، وإعطائه ما تحصل عليه من أجر ليشتري المخدرات؛ الأمر الذي أثار غضب المجني عليها وتسبب في حدوث مشادة بينهما؛ انتهت بالتعدي عليها بعدة طعنات بالصدر باستخدام سلاح أبيض أودت بحياتها.

وكان مدير أمن الجيزة تلقى، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تدعى غادة، تسكن بشارع الصفا والمروة بمنطقة الهرم، وبها عدة طعنات بالصدر، وفق المصدر ذاته.