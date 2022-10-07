سيدة مصرية تلقي طفليها من الطابق الثاني انتقاما من زوجها

أقدمت سيدة مصرية على إلقاء طفليها من الطابق الثاني في أحد العقارات في "حلوان"؛ وذلك انتقاما من زوجها.

وبحسب موقع "بوابة الشروق" المحلي، بدأت الواقعة بتلقي شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بشارع "أطلس" بمنطقة "المشروع الأمريكي" مفاده سقوط طفلين من الطابق الثاني من أحد العقارات.

وانتقلت قوة أمنية إلى المكان، لتتبين إصابة الطفلين ياسمين (12 عاما)، وشقيقها محمد (7 أعوام)، بعد إلقائهما من الطابق الثاني.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم وتم اصطحابها إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكشفت التحريات أن السيدة أقدمت على هذا الفعل بدافع الانتقام من زوجها؛ بسبب اتهامها له بالبخل وعدم الإنفاق عليها وعلى أبنائها.

فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أخرى، أن السيدة تعاني من حالة نفسية سيئة.

وبحسب ما نقل موقع "بوابة الشروق" عن تقرير طبي، فإن حالة الطفلين: "مصابان بجروح طفيفة وحالتهما مستقرة"، فيما جرى تسليمهما لوالدهما.