مطورو "فورتنايت" متهمون بإدمان اللاعبين عليها

وأوضح جان فيليب كارون، أحد المحاميَين اللذين توليا تقديم الالتماس، أنّ أحد الأطفال المذكورين أنفق أكثر من ستة آلاف دولار كندي (نحو 4333 دولارا أميركيا) و"ذهب إلى حد القول إنّه كان ضحية لعملية احتيال".

وأكد المحامي في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أنّه "راض" و"واثق" من النتائج القضائية المرتقبة، لاعتباره أنّ "الأدلة مقنعة" وتدعم كل القضايا التي يتولاها.