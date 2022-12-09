مطورو "فورتنايت" متهمون بإدمان اللاعبين عليها
تواجه شركة "إبيك غايمز"، مطوّرة لعبة "فورتنايت"، دعوى جماعية في كندا بتهمة جعل محبّي لعبة الفيديو يدمنون عليها.
ويأخذ ثلاثة آباء على لعبة "فورتنايت" تسبّبها بإدمان مشابه للذي "يحدثه الهيرويين أو الكوكايين".
وتحدث الآباء عن عوارض "جسدية ونفسية" يتعرض لها أبناؤهم كـ"الصداع" و"الآلام في الظهر" إضافة إلى "اضطرابات اجتماعية مهمة".
وأشار قرار صدر الأربعاء الماضي، وأجاز استكمال الدعوى، إلى أنّ أحد القاصرين الثلاثة المذكورين شُخّص بالإدمان السيبراني، بينما لعب آخر كان يبلغ 13 عاماً آنذاك 7781 مباراة في غضون عامين، مع إمضائه "ثلاث ساعات من اللعب أقلّه يومياً"، وكان أحياناً يواصل اللعب حتى منتصف الليل.
وأكّد أصحاب الدعوى أنّ اللعبة "تشجّع على الإنفاق الزائد للأموال".
وأوضح جان فيليب كارون، أحد المحاميَين اللذين توليا تقديم الالتماس، أنّ أحد الأطفال المذكورين أنفق أكثر من ستة آلاف دولار كندي (نحو 4333 دولارا أميركيا) و"ذهب إلى حد القول إنّه كان ضحية لعملية احتيال".
وأكد المحامي في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أنّه "راض" و"واثق" من النتائج القضائية المرتقبة، لاعتباره أنّ "الأدلة مقنعة" وتدعم كل القضايا التي يتولاها.
ويؤكد ممثلو شركة "إبيك غايمز" من جانبهم أنّ الأدلة "غير كافية"، مشيرين إلى عدم وجود "تقرير من خبراء"، أو "تقرير طبي يفيد بتشخيص حالة (إدمان)" أو دراسة تتمحور على "الآثار الضارة لألعاب الفيديو".
وسيتعين على الشركة المطوّرة للألعاب الدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة أمام محاكم كيبيك، لمواجهة تهم تفيد بتطويرها وتسويقها منتجا "خطرا وضارا"، وامتناعها عن التطرق لمخاطر اللعبة وإلحاقها أضرارا بالقاصرين من خلال نظام الدفع الخاص بها.
وفي نيسان/أبريل، توصلت "إبيك غايمز" إلى تسوية تدفع بموجبها 26,5 مليون دولار في ولاية كارولينا الشمالية لحل مسألة مرتبطة بشراء قصّر عملتها الافتراضية.