محكمة تقضي بسجن شقيقة وزير أردني
أصدرت محكمة جزاء صلح عمان حكما بحق شقيقة وزير المياه الأردني الحالي بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة الذم والقدح وعدم مسؤوليتها عن تهمة إثارة الفتن، وفق ما نقلته صحيفة الرأي اليوم الأربعاء.
وكان 21 مشتكيا رفعوا قضايا لدى محكمة صلح عمان بحق شقيقة الوزير تتهمها بذم وقدح الشعب الأردني، في تسجيل صوتي بث على إذاعة محلية.
وذكرت وكالة عمون الإخبارية، أن أي حكم قضائي تصل العقوبة فيه لغاية الـ 3 أشهر قابل للاستبدال بالغرامة المالية في حال موافقة القاضي.
وفي منتصف العام الماضي، طلب مدعي عام عمان من شقيقة وزير المياه الأردني محمد النجار مراجعته للتحقيق معها في التهم المنسوبة إليها بعد أن اتهمت بإهانة الشعب الأردني على الهواء مباشرة في أحد البرامج الإذاعية.
ووجهت السيدة في المداخلة الإذاعية اللوم والشتائم للأردنيين دفاعا عن شقيقها وزير المياه عقب تصريحه الذي قالت فيه "إن لا أحد سيموت من العطش في الأردن".
وأضافت برسالة صوتية مسجلة إن "الشعب الأردني فاقد للأخلاق والمبادئ، وليس لديه حس مسؤولية إزاء جهود المسؤولين والوزراء الذين يحملون شهادات وسير ذاتية مهمة ويتحملون مسؤوليات صعبة".
وأضافت أن "الشعب لا يفهم حجم هذه المسؤوليات"، وأنه "ليس مؤهلاً للفهم والإدراك والوعي".