محكمة تقضي بسجن شقيقة وزير أردني

ووجهت السيدة في المداخلة الإذاعية اللوم والشتائم للأردنيين دفاعا عن شقيقها وزير المياه عقب تصريحه الذي قالت فيه "إن لا أحد سيموت من العطش في الأردن".

وأضافت برسالة صوتية مسجلة إن "الشعب الأردني فاقد للأخلاق والمبادئ، وليس لديه حس مسؤولية إزاء جهود المسؤولين والوزراء الذين يحملون شهادات وسير ذاتية مهمة ويتحملون مسؤوليات صعبة".

وأضافت أن "الشعب لا يفهم حجم هذه المسؤوليات"، وأنه "ليس مؤهلاً للفهم والإدراك والوعي".