على طريقة نيرة أشرف.. سوداني يقتل فتاة أمام المارة لرفضها الزواج منه

أقدم شاب سوداني على نحر فتاة قاصر، ليل السبت الأحد، أمام المارة بالشارع العام بالقرب من منزلها في منطقة أمبدة بمدينة أمدرمان.

وحول دوافع الجريمة، نقلت صحيفة "اليوم التالي" المحلية عن شهود عيان قولهم إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة التي رفضته وظل يتردد على منزلها.

وأضاف الشهود أن "الفتاة خرجت من منزلها في طريقها إلى متجر مجاور لمنزل أسرتها لشراء بعض المستلزمات فلحقها الجاني وقام بمناقشتها واستل سكينا ونحرها".

وبحسب الصحفية، فإن عددا من المارة تجمهروا حول الجثة وأبلغوا الشرطة بالحادثة التي اتخذت الإجراءات اللازمة وحولت الجثة للمشرحة.

وألقت الشرطة القبض على الجاني وباشرت التحقيق معه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.

يشار إلى أن الطبيب المختص بمشرحة أمدرمان، أكد أن سبب الوفاة هو النزف الحاد نتيجة الإصابة.

وشيع جثمان المجني عليها صباح الأحد إلى مثواه الأخير.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان عدة جرائم قتل وقعت مؤخرا في دول عربية، أبرزها مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف على يد زميلها.