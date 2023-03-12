حكم بحبس راعي أغنام مصري اعتدى على والدته المسنة
قضت محكمة مصرية، برفض الاستئناف وتأييد حكم الحبس لمدة عام لراعي أغنام في واقعة تداول فيديو يظهر خلاله المتهم وهو يعتدي بالضرب على والدته المسنة، 97 عامًا ويأمرها بجلوس القرفصاء.
كانت محكمة الجنح، قد عاقبت المتهم في 6 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بالحبس لمدة سنة، في واقعة التعدي على والدته، والتي أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يعتدي على والدته بالضرب باستخدام أداة حادة، غضبًا واسعًا في مصر.
ويُظهر الفيديو المتداول سيدة طاعنة في السن وابنها الذي يعتدي عليها بأداة حادة تستخدم في الإمساك بالفحم وهو مشتعل "ماشة"، وهي تتوسل إليه بأنها لن تكرر ما يُعاقبها بسببه.
وتحركت السلطات بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وألقت القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في المقطع المصور.
وكشفت النيابة أنها استمعت لشهادة المجني عليها البالغة من العمر 97 عامًا، والتي أكدت أن ابنها يعتدي عليها باستمرار.
واستمعت النيابة لشهادة زوجته وابنه وابنته وشقيقه الذين تواترت أقوالهم حول تعدي المتهم على والدته، المصابة بمرض الزهايمر، بالضرب.
كما أشارت النيابة إلى أن ذوي المتهم صوَّروا الواقعة المتداولة منذ شهر لإرسالها لأشقائه؛ لنجدة المجني عليها.
وأوضحت في بيان صدر عنها، أن "تحريات الشرطة أكدت أن سبب تعدي المتهم على والدته ضِيقُه من مرضها وشيخوختها.