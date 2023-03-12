حكم بحبس راعي أغنام مصري اعتدى على والدته المسنة

وأثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يعتدي على والدته بالضرب باستخدام أداة حادة، غضبًا واسعًا في مصر.

ويُظهر الفيديو المتداول سيدة طاعنة في السن وابنها الذي يعتدي عليها بأداة حادة تستخدم في الإمساك بالفحم وهو مشتعل "ماشة"، وهي تتوسل إليه بأنها لن تكرر ما يُعاقبها بسببه.

وتحركت السلطات بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وألقت القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في المقطع المصور.

وكشفت النيابة أنها استمعت لشهادة المجني عليها البالغة من العمر 97 عامًا، والتي أكدت أن ابنها يعتدي عليها باستمرار.

واستمعت النيابة لشهادة زوجته وابنه وابنته وشقيقه الذين تواترت أقوالهم حول تعدي المتهم على والدته، المصابة بمرض الزهايمر، بالضرب.