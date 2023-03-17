السعودية تحبط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاغون عبر ميناء ضباء

وأفادت أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 699.500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في "خزان الهواء الخاص بالشاحنة".

وفي المحاولة الثانية تم إحباط تهريب 579.632 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.