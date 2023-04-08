4 قتلى بإطلاق نار في تايلاند وفرار المسلح

قُتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في جنوب تايلاند السبت، على ما أعلنت الشرطة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطيين ما زالوا يبحثون عن المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وبدأ الهجوم قرابة الخامسة بعد الظهر (11,00 ت غ) في منطقة "خيري رات نيخوم" في إقليم "سورات ثاني"، على بعد 600 كيلومتر تقريبًا جنوبي العاصمة بانكوك.

وقال كريانغكراي كرايكاو قائد الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" معقباً: "قضى أربعة أشخاص"، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النار حصل قرب منزل رئيس سابق للقرية.

وحيازة الأسلحة تسجل معدلات عالية في تايلاند حيث وقعت هجمات عدة في الأشهر الـ12 الماضية منها واحد من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للمملكة.

ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلق الشرطي السابق بانيا خمراب (34 عامًا) النار داخل دار حضانة في ولاية "نونغ بوا لام فو" في شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلًا.

والشهر الماضي، قُتل ث3 أشخاص وأُصيب 3 آخرون في إقليم "فيتشابوري" في إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.