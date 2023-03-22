الكويت.. السجن لمتهم قتل شقيقه تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة في الكويت الأربعاء، بسجن متهم 18 عاما، عقب إدانته بقتل شقيقه طعنا تحت تأثير المواد المخدرة، في حادثة وقعت في منطقة عبدالله المبارك في محافظة الفروانية قبل نحو أربعة أشهر.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت بسجن المتهم 15 عاما عن تهمة ضرب أفضى إلى الموت، و3 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وفقا لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.