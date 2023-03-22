الكويت.. السجن لمتهم قتل شقيقه تحت تأثير المخدرات
قضت محكمة في الكويت الأربعاء، بسجن متهم 18 عاما، عقب إدانته بقتل شقيقه طعنا تحت تأثير المواد المخدرة، في حادثة وقعت في منطقة عبدالله المبارك في محافظة الفروانية قبل نحو أربعة أشهر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت بسجن المتهم 15 عاما عن تهمة ضرب أفضى إلى الموت، و3 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وفقا لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.
ووقعت الجريمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث أعلنت وزارة الداخلية آنذاك، القبض على شاب في منزل قيد الإنشاء عقب نحو 24 ساعة من قتله شقيقَه.
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الشاب المجني عليه، وهو في العقد الثاني من العمر، تلقى طعنة من شقيقه الأكبر إثر خلاف أسري"، موضحة أن "الشاب المجني عليه أصيب بنزف حاد وتم نقله إلى مستشفى الفروانية إلا أنه فارق الحياة".
وأفاد اللواء المتقاعد حمد السريع في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" آنذاك بأن "سبب وقوع الجريمة هو المخدرات".