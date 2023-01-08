سوريا.. القبض على طالب قتل مدير مدرسته في حماة
أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت، أن فرع الأمن الجنائي بحماة ألقى القبض على قاتل الأستاذ عبد العزيز القاسم مدير مدرسة عبد المعين قطرميز.
وقالت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها على فيسبوك: " إنه بتاريخ 4/1/2023، ورد إخبار الى قسم شرطة الحميدية في حماة بدخول مدير مدرسة عبد المعين قطرميز بحي القصور إلى المركز الطبي لتلقي العلاج إثر تعرضه لعدة طعنات، وقد فارق الحياة بعد يومين متأثراً بجراحه".
وأضافت الوزارة في بيانها، إنه من خلال المتابعة والتحري الدقيق وبالتنسيق بين قسم الشرطة المذكور وفرع الأمن الجنائي تمكنت دوريات فرع الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على القاتل وتبين أنه يدعى "غازي.م" ولد في عام 2007 م.
وذكرت إنه بالتحقيق المبدئي معه اعترف الطالب بإقدامه على دخول المدرسة بقصد قتل المغدور حيث قام بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته، مؤكدة أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد السبت، بأن مدير إحدى المدارس في حي القصور بمدينة حماة، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء الاعتداء عليه من أحد الطلبة.
وقال إن المدير تعرض لطعنات بأداة حادة من الطالب البالغ 18 عامًا، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك متأثرًا بجراحه.
ولم يوضح المرصد أسباب ودوافع إقدام الطالب على قتل مدير مدرسته.
كما نعت مديرية التربية في محافظة حماة المدير، وطالبت قيادة الشرطة في المحافظة بتسيير دوريات في كل منطقة عند انصراف التلاميذ من المدارس.