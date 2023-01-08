سوريا.. القبض على طالب قتل مدير مدرسته في حماة

وذكرت إنه بالتحقيق المبدئي معه اعترف الطالب بإقدامه على دخول المدرسة بقصد قتل المغدور حيث قام بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته، مؤكدة أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد السبت، بأن مدير إحدى المدارس في حي القصور بمدينة حماة، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء الاعتداء عليه من أحد الطلبة.