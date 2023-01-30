بعد مقتل وليد الغريبي.. اختفاء السعودي عبدالرحمن العنزي في كليفلاند الأمريكية بـ"ظروف غامضة"
أصدرت شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية بيانا، يوم الأحد، تعلن فيه عن اختفاء سائح سعودي، شوهد آخر مرة في 27 يناير/ كانون الثاني.
وأعلنت شرطة كليفلاند عبر موقعها الرسمي، في تفاصيل واقعة الاختفاء، أن العنزي، الذي وضعت اسمه الأول "عبدول"، ويبلغ من العمر 30 عاما، شوهد آخر مرة في الساعة الـ10 صباحا برفقة بعض الأصدقاء في إحدى المناطق السياحية في المدينة، التي تطل على بحيرة.
فيما نقل حساب "أخبار السعودية" في المملكة عن شقيق المفقود العنزي أن "شقيقه يدعى عبدالرحمن وفُقد بالقرب من إحدى البحيرات في مدينة كليفلاند"، منوها إلى أن السفارة السعودية أكدت متابعتها للواقعة.
بدوره، قال الإعلامي السعودي حمود الضلعان عبر حسابه في "تويتر" إن اسم المفقود هو عبدالرحمن فلاح العنزي.
وقال شهود عيان إن عبدالرحمن العنزي شوهد آخر مرة مع أصدقائه قبل أن يختفي بشكل مفاجئ.
وكان عبدالرحمن قد خرج مع أصدقائه في الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتوجهوا إلى البحيرة، وعندما همّوا بالمغادرة صباحا، لم يكن عبدالله موجودا.
وذكرت الشرطة أن أصدقاء العنزي بحثوا عنه، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه.
فيما تم التنويه في واقعة اختفائه بكون العنزي مجرد سائح، كما أنه لا يجيد الإنجليزية.
وتداول مواطنون في الولايات المتحدة، صورة عبدالرحمن العنزي الأخيرة، قبيل واقعة الاختفاء، طبقا لما أعلنته الشرطة في تفاصيل ما كان يرتديه.
وتأتي واقعة اختفاء السعودي عبدالرحمن العنزي تزامنا مع حادثة مقتل السعودي وليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية على يد فتاة تبلغ من العمر 18 عاما.