الجزائر.. الإعدام بحق 49 شخصًا بتهمة إحراق مواطن والتمثيل بجثته

قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بإعدام 49 شخصًا بتهمة إحراق مواطن والتمثيل بجثته في منطقة القبائل.

وكانت النيابة العامة طلبت، السبت، إنزال عقوبة الإعدام بأكثر من 70 شخصًا متهمين بتعذيب مواطن وإحراقه حيًا والتمثيل بجثته، في 11 آب/أغسطس 2021، في منطقة القبائل، بعدما اتهموه خطأ بافتعال حريق ضخم.

والمتهمون بقتل "جمال بن إسماعيل" يحاكمون أمام محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، بجناية "ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد".