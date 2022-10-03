السجن لضابط تونسي ظهر في فيديو بصدد تلقي رشوة

أصدر القضاء التونسي، الإثنين، مذكرة إيداع بالسجن ضد ضابط بالحرس الوطني ظهر مؤخرا في مقطع فيديو وهو بصدد تلقي رشوة من مواطنة، ما أثار جدلا واسع النطاق.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، الإثنين، في تصريحات أوردتها إذاعة ”موزاييك أف أم“، إن ”النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد المتهم، وضد كل من سيكشف عنه التحقيق متورطا بارتكاب جريمة الاحتيال، وفقا للفصلين 291 و114 من المجلة الجزائية.

وأوضح أنه ”عُهدت بالتحقيق إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لمباشرة عملية الكشف عن الحقيقة وإصدار المذكرات القضائية المتعينة قانونيا“.

وفي التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المعني بالأمر وهو بصدد تلقي رشوة من مواطنة ما سلط الضوء مجددا على هذه الظاهرة.

وقررت السلطات الأمنية التونسية، الخميس، إيقاف الضابط عن العمل، وفتحت تحقيقا أمنيا ضده، عقب تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو بصدد الحصول على رشوة من مواطنة خالفت قواعد السير.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسية: ”بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل بخصوص حصول ضابط من حرس المرور على رشوة أثناء أداء الواجب المهني، وأمام خطورة ما اقترفه الضابط المذكور، تم استدعاؤه بتاريخ يوم 29 أيلول سبتمبر 2022 وفتح بحث إداري بالتفقدية العامة للحرس الوطني، واتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنه وإيقافه عن العمل“.

ويُظهر المقطع الضابط وهو بصدد تنظيم مخالفة قواعد سير بحق مواطنة، قبل أن يطالبها بدفع الغرامة لهُ عوضا عن تقديمها للقباضة المالية، فتسلم منها مبلغا قدره 60 دينارا (حوالي 20 دولارا) موجها لها كلامه قائلا: ”المهم أن تكوني مقتنعة.. عليك أمان الله“.

وفجر الفيديو موجة من الجدل والاستياء، حيث ندد العديد من التونسيين بهذه الواقعة، وسط دعوات لوزارة الداخلية للتدخل ومحاسبة الفاسدين والتصدي لمثل هذه التجاوزات بحق المواطنين.