مصر.. تقرير طبي يؤكد سلامة الحالة العقلية لإسلام محمد قاتل سلمى بهجت

أكد تقرير طبي صادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، ثبوت سلامة القوى العقلية للمتهم إسلام محمد قاتل الطالبة المصرية سلمى بهجت، والمعروفة إعلاميًا بـ ”فتاة الشرقية“.

وأكد التقرير الطبي، أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة، في أغسطس/ آب الماضي، كان في كامل قواه العقلية، ومسؤولًا مسؤولية كاملة عن جريمته.



ونظرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، بثالث جلسات القضية، المتهم فيها الشاب إسلام محمد، بقتل سلمى بهجت، عبر 31 طعنة متفرقة بالجسد، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت محكمة مصرية قررت، الشهر الماضي، إيداع إسلام محمد، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر.

وجاء قرار محكمة جنايات الزقازيق بإيداعه المستشفى وإعداد تقرير عن حالته النفسية وقواه العقلية، بعد الاستماع إلى المدير الإداري لمستشفى العلاج النفسي الذي كان يعالج به المتهم العام 2019.

وأثارت الجريمة غضبا واسعا في مصر، بعد قيام المتهم إسلام محمد بقتل سلمى؛ بدعوى أنها رفضت الارتباط به بعد وعدها له بذلك.