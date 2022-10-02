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فتاة عراقية تخطف شابًا يمنيًا لإرغامه على الزواج منها
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 22:00 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 22:10 GMT

فتاة عراقية تخطف شابًا يمنيًا لإرغامه على الزواج منها

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأحد، بأن قوة من مكافحة الإجرام حرّرت شابا يمني الجنسية، كان مختطفا لدى فتاة تقطن بمنطقة جانب الكرخ في بغداد. وفي التفاصيل أفاد

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المصدر: بغداد– إرم نيوز

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأحد، بأن قوة من مكافحة الإجرام حرّرت شابا يمني الجنسية، كان مختطفا لدى فتاة تقطن بمنطقة جانب الكرخ في بغداد.

وفي التفاصيل أفاد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ بأن ”مديرية مكافحة الإجرام، كانت تبحث منذ أيام عن شاب يمني، دخل إلى العاصمة بغداد، واختفى عقب ذلك، بعد أن تلقت السلطات المعنية، بلاغاً من ذويه بشأن اختفائه“.

وأضاف أن ”معلومات التحري، قادت إلى اقتحام أحد المنازل، إذ تبين أن فتاة استدرجت الشاب منذ أيام، إلى منزلها، بعد أن تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و كانت تريد إرغامه على الزواج منها“.

ولفت المصدر، إلى أن ”الشابة ثلاثينية، وتسكن العاصمة بغداد، فيما كان الشاب اليمني (17 عاماً) يقيم في الأردن، مع عائلته بغرض الدراسة“، مشيراً إلى أن ”الهدف من خطف الشاب وإرغامه على البقاء في المنزل والزواج من المتهمة ما زالت مجهولة، لكن المؤشرات الأولية تتحدث عن طمع الفتاة بأموال الشاب اليمني الذي تبين أنه من عائلة ثرية“.

وأكد أن ”التحقيقات ما زالت مستمرة، عن كيفية وصول الشاب إلى بغداد، وتفاصيل خداعه، وطريقة الاحتجاز، وفيما إذا كان هناك أشخاص ساعدوا الفتاة في تنفيذ جريمتها“.

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