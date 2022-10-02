السعودية.. القبض على مواطن اعتدى لفظيا على فرقة مشاركة بإحدى الفعاليات

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، يوم الأحد، القبض على مواطن اعتدى لفظيا على فرقة جاءت إلى العاصمة الرياض للمشاركة في إحدى الفعاليات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول فرقة متخصصة إلى المطار للمشاركة في إحدى الفعاليات بمدينة الرياض“.

وأضافت الوكالة، أنه ”جرى إيقاف ذلك الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة“.