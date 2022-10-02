مسافر كاد يتسبب بكارثة جوية على متن طائرة متجهة لدولة خليجية

كاد مسافر أسيوي يتسبب بكارثة جوية بعد أن نقل على متن طائرة كمية من مادة الزئبق، تسربت‭ ‬‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الجزء‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقائب‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة.

وبحسب صحيفة ”أخبار الخليج“ البحرينية، أخفى المسافر الآسيوي 8 كيلوغرامات من الزئبق على متن طائرة قادمة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬ومتجهة‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية.

و‬تعتبر‭ ‬مادة‭ ‬الزئبق‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬وتتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المعادن‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬الطائرة‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إتلافها‭ ‬وتآكلها.

وكان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬الزئبق‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬إحداث‭ ‬تلفيات‭ ‬خطرة‭ ‬بها‭ ‬تجعلها‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬الطيران‭ ‬وتعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬للخطر، وفقاً للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن ”يقظة‭ ‬عمال‭ ‬نقل‭ ‬الحقائب‭ ‬بالمطار‭ ‬ورصدهم‭ ‬المادة‭ ‬المتسربة‭ ‬حالا‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭.“

ورصد عمال‭ ‬نقل‭ ‬الحقائب‭ ‬المادة أثناء‭ ‬نقل‭ ‬حقائب‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬هبطت‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين ”ترانزيت“، قبل‭ ‬أن‭ ‬تقلع‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية.

وتبين أن تلك المادة هي الزئبق فتم إبلاغ الدفاع المدني ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الموقف‭ ‬بعد‭ ‬إخراج‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬وتوفير‭ ‬أخرى‭ ‬بديلة.

وأسندت النيابة للمتهم، الذي قال إنه يستخدم المادة في أعمال تنظيف الذهب،‭ ‬تهمة‭ ‬وضع ‭ ‬8‭ ‬ كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬الزئبق‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرات‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين، ليحال ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى.