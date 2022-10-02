مسافر كاد يتسبب بكارثة جوية على متن طائرة متجهة لدولة خليجية

كاد مسافر أسيوي يتسبب بكارثة جوية بعد أن نقل على متن طائرة كمية من مادة الزئبق، تسربت على أرضية الجزء الخاص بالحقائب على متن الطائرة.
وبحسب صحيفة ”أخبار الخليج“ البحرينية، أخفى المسافر الآسيوي 8 كيلوغرامات من الزئبق على متن طائرة قادمة إلى البحرين ومتجهة إلى إحدى الدول الخليجية.
وتعتبر مادة الزئبق شديدة الخطورة وتتفاعل مع المعادن التي تدخل في هيكل الطائرة وتؤدي إلى إتلافها وتآكلها.
وكان من شأن ذلك الزئبق أن يؤدي إلى تدمير الطائرة أو إحداث تلفيات خطرة بها تجعلها عاجزة عن الطيران وتعريض حياة الناس للخطر، وفقاً للصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن ”يقظة عمال نقل الحقائب بالمطار ورصدهم المادة المتسربة حالا دون وقوع أضرار.“
ورصد عمال نقل الحقائب المادة أثناء نقل حقائب الطائرة التي هبطت بمطار البحرين ”ترانزيت“، قبل أن تقلع مجددا إلى إحدى الدول الخليجية.
وتبين أن تلك المادة هي الزئبق فتم إبلاغ الدفاع المدني الذي نجح في التعامل مع الموقف بعد إخراج الطائرة من الخدمة وتوفير أخرى بديلة.
وأسندت النيابة للمتهم، الذي قال إنه يستخدم المادة في أعمال تنظيف الذهب، تهمة وضع 8 كيلوجرامات من الزئبق على متن إحدى الطائرات بمطار البحرين، ليحال إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.