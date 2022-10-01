مصرية تلقي بطفليها من الشرفة بسبب زواج والدهما من أخرى

أقدمت زوجة مصرية على إلقاء طفليها من شرفة المنزل؛ بسبب زواج الأب من سيدة أخرى، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر إصابة بالغة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من قسم شرطة جمصة يفيد بورود بلاغ من أهالي إحدى القرى الواقعة في نطاق دائرة القسم يتهمون خلاله سيدة بإلقاء طفليها من الطابق الثاني.

وبعد أن انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى منزل المتهمة، تبين من الفحص المبدئي وفاة طفل رضيع بعد سقوطه من الشرفة، وإصابة طفل آخر في الثانية من عمره إصابة بالغة وتم نقله إلى مستشفى الأزهر في دمياط.

وقامت المباحث بالقبض على المتهمة، التي تدعى نيفين عبد الله، وهي في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بنقل جثمان الطفل المتوفى إلى مشرحة جمصة.

وبمثول المتهمة أمام النيابة اعترفت بإلقاء طفليها من شرفة المنزل بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بعد تخلي زوجها عنها وزواجه من سيدة أخرى، وتركها بمفردها تواجه ضغوط الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشارت المتهمة أمام النيابة أنها عجزت عن تحمل تلك الضغوطات وتوفير النفقات اللازمة للطفلين، فقررت التخلص منهما بإلقائهما من شرفة المنزل.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بدفن جثمان الطفل المتوفى، ووجهت لرعاية الطفل المصاب حتى يتعافى.