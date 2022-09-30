أب يعذب طفلته حتى الموت في مصر لسبب صادم

فارقت طفلة مصرية الحياة في إحدى المناطق بالقاهرة الكبرى، بعد تعرضها للتعذيب من والدها حتى فاضت روحها؛ وذلك بحجة فتحها الثلاجة دون إذن منه.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا يُفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على يد والدها، بعد وصلة تعذيب، داخل منزل الأسرة في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وانتقل على الفور فريق أمني إلى محل البلاغ، تبين أن الأب، البالغ من العمر 28 عاماً، وهو عامل، عذب ابنته وتدعى ”مريم“ بضربها بسلك شاحن، وكيها بالنار في أنحاء جسدها، بالإضافة إلى تعديه عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ بسبب فتحها الثلاجة دون إذن.

وتبين من خلال التحريات أن المتهم انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر، وأخذ الطفلة المجني عليها لتعيش معه بصحبة زوجته الثانية.

وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه تعدى على ابنته بإشعال النار في بعض أجزاء من جسدها، وضربها بسلك شاحن الهاتف المحمول حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى، مبرراً ذلك بأنها لم تنفذ تعليماته، وفتحت الثلاجة دون إذن منه.