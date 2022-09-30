دبي.. ترك حقائبه "المشبوهة" في المطار أثناء تفتيشها خشية ضبطه

باءت محاولة شخص لإدخال مخدرات عبر مطار دبي بدولة الإمارات إلى الإمارة بالفشل، حيث تم ضبطه وإحالته إلى المحكمة.

ووفق ما نشرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ الجمعة، فإن ”المتهم أصيب، بينما هو في المطار ومعه حقائب تحوي المخدرات، بالخوف لحظة رؤيته لرجال الأمن، فقرر ترك حقائبه الثلاث والهرب“.

وقالت الصحيفة إن ”المتهم – وهو مدمن سابق في بلاده – حضر من موطنه إلى الإمارات ليروج للمخدرات – بعد أن اعتاد الترويج في بلاده، واستهداف حتى أقاربه، ومن بينهم أخوه وعمه وأصدقاؤه“.

وأضافت أنه ”حين وصل إلى المطار، وأثناء خضوعه لإجراءات التفتيش أصيب بالهلع من مواجهة رجال الأمن، فقرر التخلي عن حقائبه المشبوهة، وتركها تكمل رحلتها وحيدة داخل المطار وغادر“.

وأشارت إلى أنه ”خلال التفتيش، رصدت أجهزة الكشف في المطار أجساما مشبوهة في الحقيبة الأولى“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”تم تعقبها بانتظار صاحبها ليستلمها، إلا أنه لم يظهر، فتم نقلها إلى مستودع الطيران، وتفتيشها هناك ليتبين وجود 24 كيلوغراما من مخدر القات داخلها، كما عثر على كميات أخرى في الحقيبتين الأخريين“.

ومن خلال النظام الخاص بحجوزات السفر، ”تم التوصل إلى هوية صاحب الحقائب، والتواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي توصلت إلى أن المتهم داخل الدولة“، وفق تقرير ”الإمارات اليوم“.

وذكر التقرير أنه ”جرى تعقبه وضبطه أثناء محاولة الخروج من مطار آخر، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته إلى القضاء بتهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها وتعاطيها“.