بالتعاون مع جمارك دبي.. أستراليا تضبط نحو طنين من المواد المخدرة

ضبطت السلطات الأسترالية نحو طنين من مادة ”الميثامفيتامين“ المخدرة داخل حاويات شحن في ميناء سيدني، وذلك بالتعاون مع جمارك دبي، وهي أكبر عملية ضبط مخدرات في أستراليا منذ عام 2019، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، بأن قيمة الشحنة المصادرة تبلغ نحو 4 مليارات و40 مليون درهم إماراتي (الدولار الأمريكي يعادل 3.67 درهم).

وأضاف مصبح أن ”جمارك دبي كانت عنصر النجاح الرئيسي؛ بدايةً من تتبع الشحنات وتحليلها من خلال المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها، مروراً بمراقبة هذه الشحنات وتمرير المعلومات إلى السلطات الأسترالية بشكل فوري، وصولاً إلى تحقيق أكبر ضبطية مخدرات في أستراليا منذ عام 2019 والتي كانت مخبأة داخل ألواح من الرخام تم شحنها من إحدى الدول المجاورة“.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي سلطان أحمد بن سليم: ”نعمل على تحقيق التكامل في الجهود لحماية المجتمع من المخاطر وتيسير حركة التجارة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي أيضاً، وذلك بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في الجهات المعنية لتقديم نموذج دولي فريد من نوعه يميز دبي على خارطة العالم“.

وأوضح بن سليم أن نجاح هذه العملية جاء ”نتيجة دعم وتوجيهات القيادة العليا بالعمل على تطوير العلاقات العميقة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، في مجال مكافحة الجريمة المنظَّمة“، بحسب ما جاء في ”وام“.

ونوه بن سليم بحرص جمارك دبي على ”دعم جميع الجهات الأمنية في مكافحة الجريمة المنظَّمة وتهريب المخدرات حول العالم؛ بهدف خلق مجتمع خالٍ من السموم المخدرة“، مؤكداً أن جمارك دبي لن تتوقف عند هذا الحد ولكن جارٍ العمل الاستخباراتي للتوصل إلى معلومات تتعلق بعمليات تهريب أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.