بسبب 28 دولارا.. أردني ينهي حياة آخر بـ"طوبة"

دفع شخص في الأردن حياته ثمنا لاقتراضه مبلغا بسيطا من المال لا يزيد عن 20 دينارا (ما يعادل 28 دولارا)، حيث راح ضحية جريمة قتل نتيجة لذلك.

ووفق وكالة أنباء ”سرايا“، فقد أقدم شخص على قتل آخر بـ“طوبة“ على رأسه؛ لأنه طلب منه إعادة 20 دينارا.

وفي تفاصيل الواقعة التي تعود لعام 2021، فقد توجه المجني عليه إلى حيث محل إقامة شخص كان قد استدان منه مبلغ 20 دينارا، ليطالبه بالمبلغ المعني، لكنه لم يجده في مسكنه، فاتصل به عبر الهاتف.

وبعد الاتصال بخمس دقائق، عاد المتهم إلى منزله ليجد المجني عليه ينتظره أمام بيته، فاشتبكا بالأيدي، ثم فرّ المتهم إلى سطح الطابق الثالث من البناية التي يسكنها، وقام بحمل ”طوبة إسمنتية“، وأسقطها من السطح باتجاه المجني عليه، الذي كان لا يزال أسفل العمارة، فأصابته برأسه.

وتم نقل المجني عليه للمستشفى، حيث لبث 4 أيام في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بمعاقبة المتهم بالسجن 21 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بالقتل العمد.