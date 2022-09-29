الأردن.. السجن 20 عاما لسوري قتل زوجته بالرصاص

قضت محكمة الجنايات في الأردن بسجن رجل سوري 20 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بقتل زوجته رميا بالرصاص.

وأسندت التهمة للزوج، بعد محاولته إيهام رجال الأمن بوجود نية انتحار لدى زوجته، إلا أن التحقيقات والمعاينة الطبية أثبتت قتلها.

وبحسب وكالة ”سرايا“ المحلية، فإن الجريمة وقعت العام الماضي، واتهمت المحكمة الرجل بجناية القتل العمد.

وفي التفاصيل، فإن المتهم أنجب من زوجته (المجني عليها) سبعة أطفال، واعتاد ضربها وتعنيفها، كما اعتاد إهانتها، إذ كانت تمضي العديد من الليالي نائمة إلى جانب أطفالها، بينما زوجها المتهم كان يحضر عشيقته معه للإقامة في المنزل ذاته مع زوجته.

ويوم الواقعة، اندلع خلاف بين المجني عليها وزوجها، وبعدها هربت إلى ”مضافة“ المنزل بعد خوفها وأغلقت الباب بالمفتاح، فما كان من زوجها إلا أن التف من خارج المنزل إلى إحدى النوافذ التي تطل على المضافة، وأطلق النار على رأسها فأرداها قتيلة، وعلى الفور وضع السلاح الناري إلى جانب جثتها لإخفاء جريمته وإيهام رجال الأمن بأن الواقعة ”انتحار“.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن إصابة السيدة كان بعيار ناري من الخلف إلى الأمام، ومن الأعلى إلى الأسفل، ما يثبت أنها جريمة قتل وليست انتحارا.