الكويت.. العثور على جثة مصري مهشم الرأس

فتحت الجهات الأمنية في دولة الكويت تحقيقا في ملابسات العثور على جثة تعود لشخص من الجنسية المصرية، وعليها آثار اعتداء عنيف.

وعثر على جثة المصري في مدخل شقته في منطقة خيطان، وتبين من المعاينة الأولية تعرضه لاعتداء في الرأس بأداة صلبة غليظة، تسببت في تفتت الجمجمة وعظمة الوجه.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا من أحد سكان العمارة في خيطان بانبعاث رائحة غريبة من داخل شقة بابها مفتوح، حيث خشي مقدم البلاغ من الدخول إليها.

ومع وصول رجال الأمن للموقع، وجدوا باب الشقة مفتوحا بالفعل، وعندما قاموا بالدخول عثروا على جثة شخص ملقاة على كنبة وعليها آثار دماء وضرب على الوجه والرأس، ولم يمض عليها أكثر من 24 ساعة.

وقال مصدر أمني، إنه تم العثور على إثباتات المجني عليه، وتبين أنه مصري الجنسية وفي الخمسينات من العمر.

وأشار التقرير الطبي إلى الاعتداء على المجني عليه بالضرب بواسطة أداة صلبة غليظة؛ ما تسبب بتفتيت الجمجمة وعظام الوجه.

وأحيلت القضية للجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها وتفاصيلها.