الكويت.. تغريم أحمد الجارالله عن اتهامه المدير العام للموانئ بتجاوزات مالية

أفادت مصادر كويتية بأن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بتغريم رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجارالله عن تهمة نشر خبر غير صحيح.

وغرمت الجنايات، أحمد الجارالله، مبلغ 3 آلاف دينار (9,900 دولار) عن نشره خبرا غير صحيح واتهامه المدير العام للموانئ الشيخ يوسف العبدالله بتجاوزات تتعلق بالمال العام.

وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، تم إيقاف الشيخ يوسف العبدالله عن العمل مؤقتا، وذلك للتحقيق في بعض المخالفات التي وقعت خلال توليه إدارة مؤسسة الموانئ.

ولم تكشف الجهات المعنية آنذاك عن طبيعة المخالفات التي تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف الشيخ العبدالله.

يذكر أن الحكم الصادر بحق رئيس تحرير جريدة السياسة ليس الأول، فقد سبق أن تم تغريمه من قبل المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بمبلغ 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) عن تهمة تكفير المراجع الشيعية والإساءة لها في موقع ”تويتر“.