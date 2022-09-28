ضبط عصابة بدبي اخترقت تطبيقات طعام وتسوق شهيرة بغرض الاحتيال

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكما يقضي بحبس عصابة احترفت الاحتيال الإلكتروني، 6 أشهر وغرامة 50 ألف درهم (13,500 دولار).

كما أيدت أحقية الشركات (المجني عليها) بمقاضاة العصابة مدنيا لتعويض الخسائر التي تكبدتها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عصابة مكونة من 9 اشخاص من دول عربية وآسيوية وإفريقية، استولت بطرق احتيالية محترفة على أكثر من 280 ألف درهم (75,600 دولار) عبر عمليات شراء من مواقع تسوق لشركات معروفة، مستخدمة بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة تخص أشخاصا آخرين.

وأسفرت عمليات احتيال العصابة على الشركات، عن تكبيدها خسائر تتمثل بقيمة البضائع التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك التزامها برد المبالغ إلى أصحاب البطاقات المخترقة والتي تباع بياناتها في مواقع إلكترونية محظورة تصدر من دولتين أجنبيتين.

وتبين في التحقيقات تورط بعض أصحاب مطاعم في الجريمة.

وتضمن التشكيل العصابي متهمين كانت مهمتهم تنفيذ عمليات الشراء لصالح الهاكرز الأساسيين، وبهذه الطريقة وزعوا الأدوار فيما بينهم وتمكنوا من استهداف تطبيق أطعمة ومشروبات ومتاجر ملابس وبضائع مختلفة، وسلبوا منتجات بقيمة 280 ألف درهم.

واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل في مجال تصميم المواقع الإلكترونية، وقرر تنفيذ عمليات احتيالية مع المتهمين الآخرين، بعد شراء بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة من موقعين مخصصين لذلك، واستخدموها في شراء ملابس رياضية ومنتجات أخرى ووجبات، وكانوا يحصلون على 50% من أرباح هذه الجريمة بعد إعادة بيعها بنصف قيمتها.

واشار إلى أنه تم الاتفاق مع صاحب أحد المطاعم على عدم إرسال الطلبيات التي يتم شراؤها عبر تطبيق مخصص للمأكولات، وتقاسم المبالغ معه.

وطعن المتهمون على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف لكنها أيدت إدانتهم، ومن ثم انتقلت الدعوى إلى المرحلة الأخيرة أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم بدورها.