ليبي يعتدي بالضرب على قاضية خلال المحاكمة

أقدم مواطن ليبي على الاعتداء بالضرب على قاضية خلال جلسة محاكمة عقدت بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان مقتضب إن ”قسم التحريات فيها تمكن بعد مرور ساعة على الحادثة من إلقاء القبض على الشخص الذي اعتدى على القاضية بالضرب في أثناء جلسة المحكمة ولاذ بالفرار.

ووفقا لمصادر محلية تحدثت إلى ”إرم نيوز“، فإن المعتدي وهو صاحب محل جرت سرقته، فوجئ بقرار القاضية الإفراج عن أحد المتهمين بالسرقة، فثارت ثائرته وأقدم على ضربها، ثم لاذ بالفرار.

وفورا تحرك المحامي العام لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، وأصدر أمرا بالقبض على المتهم، وعقب جمع المعلومات والتحري تم ضبط الشخص المعني وإيداعه الحجز القانوني تمهيدا لتقديمه للقضاء.

وتعرضت القاضية إلى ”أذى بسيط“ جراء الاعتداء عليها بالضرب.

وتثير الواقعة ما تعاني منه البلاد من انفلات أمني وصل حد الاعتداء على قاض في أثناء تاديته عمله وتمكن الجاني من الفرار من وسط المحكمة دون أن يتعرض للإيقاف؛ ما يشير إلى ضعف في الإجراءات الأمنية داخل أروقة المحكمة كما في خارجها.