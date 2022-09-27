مصر.. شقيقان يقتلان والدهما في محافظة أسيوط

أقدم شابان في إحدى المحافظات جنوب مصر، على قتل والدهما بالاتفاق مع خالهما؛ إثر خلافات أسرية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أحد المواطنين في مركز الفتح بأسيوط باكتشافه مقتل والده، أثناء مبيته بالأرض الزراعية الخاصة بهما.

وجرى على الفور تشكيل فريق بحث أمني أجرى البحث والتحريات الأولية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلي المجني عليه، بينهما المبلغ، وخالهما.

وأفادت تقارير محلية أن دافع الجريمة ”خلافات أسرية“، لكن لم توضح طبيعة هذه الخلافات.

وعقب تقنين الإجراءات تم توقيف المتهمين، وضبط بحوزتهما بندقية آلية وعدد من الطلقات وسلاح أبيض ”سنجة“.

وبمواجهتهما مع خالهما، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قام أحد المتهمين بالتعدي على الضحية بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم.

وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.