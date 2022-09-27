سعودي يتظاهر بـ"الإعاقة" لسرقة مركبات تطبيقات التوصيل

استدرج مواطن في المملكة العربية السعودية مركبات تطبيقات التوصيل بغرض السرقة بإيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة.

وتمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على المواطن، الذي تبين أنه ارتكب 27 حادثة جنائية شملت عددا من مناطق المملكة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المتهم كان يعمد إلى إيهام قائدي مركبات تطبيقات التوصيل أنه من ذوي الإعاقة قبل أن يقدم على سرقة مركباتهم.

وتبين في التحقيقات أنه كان يقوم كذلك بالاحتيال عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها، وسلب ما بحوزة مندوبي المبيعات، وكذلك سرقة أختام طبية من مركزين صحييْن بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية.

وحسب الوكالة الرسمية، تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.