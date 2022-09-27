السعودية.. العثور على جثة سبعينية في ثلاجة منزل حفيدها

وكان أقارب السيدة، المقيمة مع حفيدها، قد حاولوا التواصل معها، لكن في كل مرة كان حفيدها يجيب هو على هاتفها الجوال ويبلغهم بأنها نائمة، ومع تكرار الأمر بدأ الشك يتسرب إليهم بشأن وضع الجدة.

وإثر ذلك، قرر أحد أقاربها الذهاب للاطمئنان عليها، ولكن مع طرقه المنزل لم يجب أحد، فقرر الاتصال بمركز الشرطة، فحضر رجال الأمن إلى الموقع وداهموا المنزل.

وبعد المداهمة، عثر رجال الأمن على جثة السيدة متجمدة داخل الثلاجة، كما وجدوا حفيدها داخل المنزل في حالة غير طبيعية، حيث تم إلقاء القبض عليه.

ولا تزال التحقيقات جارية من قِبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات القضية.