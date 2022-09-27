الأردن.. فتاة تسمم عائلتها بـ"مبيد صراصير" انتقاما من شقيقها

أسدلت محكمة التمييز في الأردن الستار على قضية إقدام فتاة على تسميم عائلتها، في واقعة تعود لعام 2004.

وبحسب موقع ”عمون“ المحلي، فقد أيدت ”التمييز“ حكم محكمة الجنايات بسجن الفتاة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إقدامها على قتل جدتها وتسميم والديها وشقيقها وشقيقتها بمبيد حشري وضعته بحلة الطعام.

وكانت الفتاة قد اعترفت بأنها أقدمت في عام 2004 على وضع ”دواء للصراصير“ في حلة للطهي أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام لأجل إيذاء شقيقها.

ونفت الفتاة نيتها قتل شقيقها، مؤكدة أنها كانت ترغب في إيذائه فقط، وذلك بسبب خلافها معه، إلا أن الأمر انتهى بوفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتها بالتسمم.

وكانت المحكمة قضت بالحكم عليها غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت، لكن الحكم تم تخفيضه لاحقا للأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، بعد إسقاط الحق الشخصي.

ولم ترتض المتهمة بالحكم، فطعنت عليه في حزيران/ يونيو الماضي، أمام محكمة التمييز، التي رفضت بدورها الطعن وأيدت حكم الجنايات بسجنها مع الأشغال الشاقة.